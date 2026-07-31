Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

Edirne\'de Uyuşturucu Hap Operasyonu
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Edirne'de yabancı plakalı araçta 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin yabancı plakalı araçta yaptığı aramada 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği görevlileri, devriye sırasında şüphelendikleri yabancı plakalı bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada uyuşturucu, uyarıcı nitelikte 600 adet hap ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen haplar ile 3 şüpheli, adli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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