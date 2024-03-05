Edirne\'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ramazan öncesi camide temizlik yaparak hazırlıklara başladı. Gençler, caminin en ufak ayrıntısına kadar temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Ramazan ayına hazırlandılar. Camiye gelenler, gençlerin yaptığı temizliği görünce tebrik etti ve teşekkür etti.