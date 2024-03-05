Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 42 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2023-2024 av sezonunun 3 Mart 2024 tarihi itibariyle sona erdiğini duyurdu. Av sezonunun kapanmasıyla birlikte avlanmanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu vurgulandı.
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