Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 215 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Y.E.Ç, S.Ç. ve H.U.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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