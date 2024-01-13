Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de bir hafta boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında hafta başından bu yana kent merkezi ile Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,14 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.