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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, bir hafta boyunca yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,14 gram bonzai ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
13.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Edirne'de bir hafta boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında hafta başından bu yana kent merkezi ile Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,14 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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