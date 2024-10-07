Edirne'de Uyuşturucu Yakalamalarında Artış - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Yakalamalarında Artış

Edirne\'de Uyuşturucu Yakalamalarında Artış

Edirne'de 2024'ün ilk 9 ayında 1.9 ton esrar ve 334 kg altın ele geçirildi. Asayiş olaylarında düşüş.

07.10.2024 18:46
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Edirne Valisi Yunus Sezer, "2024 yılının 9 ayında 1 ton 980 kilogram esrar, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 44 kilogram metamfetamin, 7 milyon 50 bin kök kenevir yakalanarak imha edildi." dedi.

Vali Sezer, Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini söyledi.

Sınır kenti Edirne'de narkotik suçlarla ilgili yakalama oranlarına dikkati çeken Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Burası sınır ili olduğu için yurt dışıyla da bağlantılı organize çalışan narkotik suçlarla ilgili örgütler ve organizasyon yapılarıyla da mücadele ediyoruz. Bu noktada da geçen yıla göre yakalama oranlarında yüzde 36 artış söz konusu. 2024 yılının 9 ayında 1 ton 980 kilogram esrar, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 44 kilogram metamfetamin, 7 milyon 50 bin kök kenevir yakalanarak imha edildi. Sentetik uyuşturucularda da yaklaşık 460 bin adet uyuşturucu yakalandı."

Sezer, aynı dönemde uyuşturucu dışında sınır kapılarında 334 kilogram altın ile kaçak eşya, tarihi eser, oto yedek parçası, cep telefonu ve elektronik sigara başta olmak üzere 2 milyar 225 milyon lira değerinde kaçak ticari eşyanın ele geçirildiğini anlattı.

Kentteki asayiş olaylarında yüzde 12 azalma yaşandığına dikkati çelen Sezer, bir önceki yıla göre evden hırsızlıkta yüzde 66, motosiklet hırsızlığında yüzde 67, iş yeri ve kurumlardan hırsızlıkta yüzde 59, dolandırıcılık olaylarında yüzde 29 düşüş olduğunun, bu başarıda etkin mücadelenin katkısının altını çizdi.

Edirne'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında da düşüş olduğunu belirten Sezer, trafikteki önlemlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, trafik, edirne, Son Dakika

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