 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarılanlar olayı anlattı.

27.01.2024 - 03:38,
Abone Ol

EDİRNE'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden çıkan dumanlar, kısa sürede binayı sardı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, 3'üncü kattaki hamile kadın ile teras katındaki Selami Halaç, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, alevler kısa sürede söndürüldü.

'MERDİVENLERİ DUMAN SARMIŞTI'

Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarılan Selami Halaç, Birinci katta yangın çıktı. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmıştı. İnemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İçeride çok fazla duman oldu dedi.En üst katta oturan Ahmet Alagöz ise Herhalde sobada unutulan bir şeyden çıktı. Merdivenler tamamen dumanla sarılmış durumdaydı. Arkadaşımın eşi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi diye konuştu. (DHA)

Edirne\'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika


01:30
MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27
3 ilin emniyet müdürü değişti 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18
Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

Son Dakika
01:30 MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18 Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:57 ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 04:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement