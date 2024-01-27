Edirne\'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

EDİRNE'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden çıkan dumanlar, kısa sürede binayı sardı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, 3'üncü kattaki hamile kadın ile teras katındaki Selami Halaç, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, alevler kısa sürede söndürüldü.

'MERDİVENLERİ DUMAN SARMIŞTI'

Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarılan Selami Halaç, Birinci katta yangın çıktı. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmıştı. İnemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İçeride çok fazla duman oldu dedi.En üst katta oturan Ahmet Alagöz ise Herhalde sobada unutulan bir şeyden çıktı. Merdivenler tamamen dumanla sarılmış durumdaydı. Arkadaşımın eşi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi diye konuştu. (DHA)