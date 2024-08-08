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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, il merkezi ile Uzunköprü ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerde 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.