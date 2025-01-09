Edirne'de Yaya Kaza Geçirdi

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
M.B. idaresindeki 16 KFJ 12 plakalı otomobil, Ağaçpazarı Caddesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G'ye çarptı.
Yaya H.G'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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