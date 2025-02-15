Edirne'de Yoğun Sis: 50 Metre Görüş Mesafesi

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Edirne'de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi simgeleri gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri ve ışıklardan karşıdan karşıya geçen yayaları da yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.