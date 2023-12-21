Edirne\'de Yoğun Sis Etkili Oldu

EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü şehirde, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.