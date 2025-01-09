Edirne\'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

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EDİRNE'yi sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,