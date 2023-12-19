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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlılardan 9'u FETÖ üyesi, biri ise PKK üyesi olarak aranıyordu. Tutuklanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı
19.12.2023 - 11:43,
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

Askeri yasak bölgede yakalanan zanlılardan 9'unun FETÖ, birinin de terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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