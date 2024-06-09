Edirne'de YKS Öğrencisine Yunus Timi Polislerinden Yardım - Son Dakika
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Edirne'de YKS Öğrencisine Yunus Timi Polislerinden Yardım

Edirne\'de YKS Öğrencisine Yunus Timi Polislerinden Yardım

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Polislerden yardım isteyen öğrenci, Yunus Timi tarafından motosikletle kırtasiyeye götürülerek belgesini aldı ve son anda sınav salonuna yetişti. Öğrenci, polislere teşekkür etti.

09.06.2024 10:47
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Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesine gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosikletle yerleşke içindeki kırtasiyeye götürüldü. Burada belgenin çıktısını alan öğrenci son anda sınav salonuna girdi.

Kapıların kapanmasından önce sınava yetişen öğrenci polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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