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Edirne'de 10 terör örgütü üyesi yurt dışına kaçma teşebbüsünde yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 10 terör örgütü üyesi yurt dışına kaçma teşebbüsünde yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 2 günde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 1'i PKK, 9'u FETÖ üyesi olan toplam 10 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar, Yunanistan sınırında yakalanırken, jandarma tarafından yapılan işlemler devam ediyor.

Edirne\'de 10 terör örgütü üyesi yurt dışına kaçma teşebbüsünde yakalandı
11.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:02
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Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de 10 terör örgütü üyesi yurt dışına kaçma teşebbüsünde yakalandı - Son Dakika
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