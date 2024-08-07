Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu sınır hattında yakalandı.
Şüphelilerden 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu belirlendi.
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