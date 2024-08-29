Edirne'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek - Son Dakika
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Edirne'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek

Edirne\'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamak için Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

29.08.2024 11:18
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Edirne'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Edirne'de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Kutlamalar kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini dile getiren Akın, "Yarın 21: 00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşerilerimi bu anlamlı günde bir arada olmaya ve Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlamaya davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

2. Enez Ulusal Bisiklet Festivali

2. Enez Ulusal Bisiklet Festivali yarın başlayacak.

Enez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festival kapsamında yarın akşam Ümmiye, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.

İlçenin tarihi ve turistik mekanlarının gezileceği festival, 1 Eylül'de sona erecek.

KEHAYKO yönetiminden Özcan'a ziyaret

Keşan Hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO) yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Özcan, ziyarette hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de ilçedeki can dostların refahı için KEHAYKO ile ortak çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Hayvan haklarını korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özcan, dernek yönetimine ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek - Son Dakika

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