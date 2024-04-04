Edirne'nin abidevi eserlerinden tarihi Eski Cami'de Kadir Gecesi Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak.
Kadir Gecesi hazırlıklarının sürdüğü cami kapsamlı temizlikten geçirildi.
Yüzlerce kişinin ibadet için gelmesi beklenen caminin halıları gül suyuyla kokulandırıldı.
Cam muhafazanın içinde üç Sakal-ı Şerif de yatsı namazının ardından ziyarete açılacak.
Eski Cami İmamı İsmail Şen, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin ibadet ve dualarla geçirileceğini söyledi.
Balkanlar'dan ve yakın illerden çok sayıda Müslüman'ın Kadir Gecesi için Edirne'ye geleceğini belirten Şen, şöyle konuştu:
"Kadir Gecesi'ni dört gözle bekliyoruz. Camimizde son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cemaatimizin hoş bir seda içerisinde ibadet etmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Camimizi gül kokusuyla kokulandırdık. İnşallah yarın gece Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek isteyen tüm Müslümanları camiye bekliyoruz. Allah edeceğimiz duaları, yapacağımız ibadetleri kabul etsin."
Son Dakika › Güncel › Edirne'deki Eski Cami, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. İki şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı.
AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arıkan, yeni dönemde en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti ve Bingöl'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından drone destekli yapılan çalışmada, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin maddesi bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki motosikletin çarpışması yer alıyor. Kazada yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?