Edirne\'deki Eski Cami, Kadir Gecesi\'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor

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Edirne'nin abidevi eserlerinden tarihi Eski Cami'de Kadir Gecesi Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak.

Kadir Gecesi hazırlıklarının sürdüğü cami kapsamlı temizlikten geçirildi.

Yüzlerce kişinin ibadet için gelmesi beklenen caminin halıları gül suyuyla kokulandırıldı.

Cam muhafazanın içinde üç Sakal-ı Şerif de yatsı namazının ardından ziyarete açılacak.

Eski Cami İmamı İsmail Şen, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin ibadet ve dualarla geçirileceğini söyledi.

Balkanlar'dan ve yakın illerden çok sayıda Müslüman'ın Kadir Gecesi için Edirne'ye geleceğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Kadir Gecesi'ni dört gözle bekliyoruz. Camimizde son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cemaatimizin hoş bir seda içerisinde ibadet etmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Camimizi gül kokusuyla kokulandırdık. İnşallah yarın gece Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek isteyen tüm Müslümanları camiye bekliyoruz. Allah edeceğimiz duaları, yapacağımız ibadetleri kabul etsin."