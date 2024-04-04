Edirne'deki Eski Cami, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor - Son Dakika
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Edirne'deki Eski Cami, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor

Edirne\'deki Eski Cami, Kadir Gecesi\'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor

Edirne'deki tarihi Eski Cami, Kadir Gecesi için hazırlıklarını tamamlayarak Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor. Cami, kapsamlı bir temizlikten geçirilirken, halıları gül suyuyla kokulandırıldı. Üç adet Sakal-ı Şerif ise yatsı namazının ardından ziyarete açılacak. Eski Cami İmamı İsmail Şen, Kadir Gecesi'nde camiye gelecek olan Müslümanları beklediklerini ve duaların kabul olmasını dilediklerini belirtti.

04.04.2024 15:28
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Edirne'nin abidevi eserlerinden tarihi Eski Cami'de Kadir Gecesi Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak.

Kadir Gecesi hazırlıklarının sürdüğü cami kapsamlı temizlikten geçirildi.

Yüzlerce kişinin ibadet için gelmesi beklenen caminin halıları gül suyuyla kokulandırıldı.

Cam muhafazanın içinde üç Sakal-ı Şerif de yatsı namazının ardından ziyarete açılacak.

Eski Cami İmamı İsmail Şen, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin ibadet ve dualarla geçirileceğini söyledi.

Balkanlar'dan ve yakın illerden çok sayıda Müslüman'ın Kadir Gecesi için Edirne'ye geleceğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Kadir Gecesi'ni dört gözle bekliyoruz. Camimizde son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cemaatimizin hoş bir seda içerisinde ibadet etmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Camimizi gül kokusuyla kokulandırdık. İnşallah yarın gece Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek isteyen tüm Müslümanları camiye bekliyoruz. Allah edeceğimiz duaları, yapacağımız ibadetleri kabul etsin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Eski Cami, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretine açılıyor - Son Dakika

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