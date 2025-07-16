Edirne\'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, muhtarları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ergene, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen ve Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ ile bir araya geldi.

Ergene, ziyaretlerinde mahallelerin ihtiyaçları, sorunları ve yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Keşan'da üstyapı çalışmaları

Keşan ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Önder Caddesi'nde başlayan kaldırım söküm çalışmalarını inceledi.

Keşan'ın kalbinde büyük bir dönüşüm başlattıklarını belirten Ergene, ortak yaşam alanlarını ve kent kültürünü yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında vatandaşları ve esnafı dinlediklerini aktaran Ergene, "Yalnızca kazmıyoruz, dinliyor, hissediyor ve birlikte şekillendiriyoruz. Bu süreçte gösterdikleri sabır, anlayış ve destek için tüm hemşerilerimize ve çarşı esnafımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolun sonunda, Keşan daha güçlü, daha güzel ve daha yaşanabilir olacak." ifadelerini kullandı.

Ergene'den şehit ailesine ziyaret

Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, 1992'de Diyarbakır'da şehit olan astsubay kademeli kıdemli başçavuş Erdoğan Meyva'nın kardeşi Füsun Meyva'yı ziyaret etti.

Ergene, ziyarette, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehitlerin aileleriyle bir arada olmanın onurunu yaşadıklarını aktaran Ergene, "Bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, onların aziz hatırasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve sağlık diliyoruz." ifadelerini kullandı.