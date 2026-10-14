Edirne\'den kısa kısa

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, kadınların tarımsal üretimdeki emeğinin toplumsal yaşamın ve kırsal kalkınmanın temel taşlarından olduğunu belirtti.

Toprağa emek veren, alın teriyle üretimi büyüten, bereketi sofralara taşıyan tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Gencan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, tarlada, bahçede, üretimin her aşamasında ortaya koydukları emekle yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyor. Bir tohumun toprağa düşmesinden hasada, üretimden sofralarımıza uzanan yolculukta kadınların emeği, bilgisi ve sabrı çok büyük bir değer taşıyor. Tarımın geleceği emeğin değer gördüğü gençlerin üretime katıldığı ve kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olduğu bir anlayışla güçlenecektir. Çünkü kadın emeğini güçlendirmek, aileleri, kentleri ve ülkemizin geleceğini güçlendirmektir."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, kadın çiftçilerin tarımın görünmeyen kahramanları, üretimin gücü ve Türkiye'nin bereketi olduğunu belirtti.

Toprağı emekleriyle berekete dönüştüren kadın üreticilerin tarımın gelişmesinde ve kırsal kalkınmanın güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini aktaran İba, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda, bağda, bahçede üretimin her aşamasında büyük bir fedakarlık ve azimle çalışan kadın çiftçilerimiz, ülkemizin tarımsal kalkınmasının en önemli gücüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın çiftçilerin üretimde daha fazla yer almasına yönelik hayata geçirilen destek ve projelerin önemine dikkat çeken İba, kadın üreticilerin ekonomik açıdan güçlenmesinin tarımsal kalkınmaya da katkı sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesine de değinen İba, kadın ve genç üreticilere öncelik verilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kadın çiftçilerin tarımsal yeniliklerle buluşmasını, bilgi ve becerilerini geliştirmesini ve üretimde daha etkin rol almasını sağlayacak çalışmaların önemini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kadın ve genç üreticilerimize öncelik tanıyan projeler, kadınlarımızın üretim hayatında daha güçlü bir şekilde yer alması açısından kıymetli bir fırsat sunuyor. Kadınlarımızın emeğinin desteklenmesi, üretimlerinin büyümesi ve ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmeleri, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA
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