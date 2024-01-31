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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserde Rumeli Müzikleri seslendirilecek - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserde Rumeli Müzikleri seslendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserde Rumeli Müzikleri seslendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Klasik Rumeli Akşamları' adlı konser, Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde 6 Şubat Salı 20.00'de Türkocağı Caddesi'ndeki binada gerçekleştirilecek. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

31.01.2024 15:35
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

"Klasik Rumeli Akşamları" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 6 Şubat Salı 20.00'de gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserde Rumeli Müzikleri seslendirilecek - Son Dakika


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