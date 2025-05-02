Edirne Emniyet Müdürü\'ne Şenlik Daveti

Çeribaşı Fikri Ocak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne davet etti.

Karaburun, Ocak'ı Emniyet Müdürlüğü makamında kabul etti.

Karaburun, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek şenliklerin Edirne'nin dünyaya tanıtımı hususunda önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürlüğü olarak şenlikler boyunca sahada olacaklarını belirten Karaburun, "Vatandaşımızla birlikte bu şenliğin daha güvenli daha huzurlu geçmesi için tüm personelimizle orada olacağız. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Karaburun, Kakava'nın Edirne'nin dünyaya ve Türkiye'ye bir kez daha ismini duyurduğu şenlik olduğunu kaydetti.

Ocak da tüm polis teşkilatını ve ailelerini Kakava'ya beklediklerini belirtti.

Şenliklerin bu yıl çok kalabalık olacağını ve polislerin fedakarca görev yapmaya devam ettiğini aktaran Ocak, "Sizleri çok seviyoruz. Bayrağımızı, polisimizi, askerimizi, devletimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Ocak, konuşmasının sonunda Karaburun'a Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri davetiyesini takdim etti.

Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan şenlikler, bu tarihler hafta başına denk gelmesi dolayısıyla, coşkunun daha yoğun yaşanması amacıyla hafta sonu etkinlikleriyle 4 güne yayıldı.

Etkinlikler 3-4 Mayıs'ta Sarayiçi'nde yapılacak konser ve dans gösteriyle başlayacak.

Şenlik coşkusu, 5 Mayıs Pazartesi günü geleneksel Kakava ateşinin 16.00'da yakılmasıyla devam edecek.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri coşkusu, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.