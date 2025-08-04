Edirne İmam Hatip Mezunları Buluştu

Edirne'de 51. Edirne İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması düzenlendi.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Edirne İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Edirne İl Başkanı Mehmet Kuzu, imam hatip okullarının bir ruhun, bir şuurun ve bir davanın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Bu şuuru taşıyarak yeni nesillere aktarmaya talip olan bir neslin temsilcileri olduklarını belirten Kuzu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, dernek olarak önümüzdeki dönemde öğrencilerimize yönelik önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Bunların başında, öğrencilerimize düzenli burs destekleri sağlamak, gençlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak seminerler, atölyeler, kamp ve eğitim programları düzenlemek, cemiyet hayatına entegre olmaları, toplumda sorumluluk almaları ve imam hatip şuurunu tam anlamıyla idrak edebilmeleri için bilinçlendirme çalışmaları yürütmek yer alıyor. Bu yolda şuurlu, dertli ve gayretli bir nesil yetişmesi için gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız."

Kuzu, önümüzdeki yıl Edirne merkezdeki üç imam hatip lisesini dereceyle bitiren 9 öğrenciyi umreye göndereceklerini, organizasyonun her adımını üstleneceklerini kaydetti.

Keşan'da yol yapım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini aktardı.

Önder Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başlandığını belirten Özcan, "Daha konforlu, daha güvenli yollar ve daha modern bir Keşan için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.