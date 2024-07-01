Edirne İpsala'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Edirne İpsala'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın, Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlar ve telekomünikasyon şirketlerinin vericilerinin bulunduğu Tekke Bayırı mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

01.07.2024 19:04
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-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi'ndeki Tekke Bayırı mevkisindeki ormanda çıktı. Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlar ve telekomünikasyon şirketlerinin vericilerinin bulunduğu Tekke Bayırı mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İpsala Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne İpsala\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne İpsala'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İpsala'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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