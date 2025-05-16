Edirne Öğrencileri Budapeşte\'de Mutfak Eğitimi Aldı

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mutfak eğitimi aldı.

Aşçılık öğrencileri, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü "Erasmus + Programı 2024 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar İçin Öğrenici ve Personel Hareketliliği" kapsamında Macaristan'a gitti.

Öğretmenleri Gülsüm Erkıran idaresinde etkinliğe katılan öğrenciler, kentte hizmet veren bir otelde açık büfe, pastane ve mutfak alanlarında eğitim aldı.

Otelin mutfağında gıda güvenliği üretimi için uygulanan sistemlerin işleyişini gören öğrencilere, Ulusal Turizm ve Misafirperverlik İşverenleri Derneği tarafından teşekkür belgesi ve otel yönetiminden referans mektubu verildi.