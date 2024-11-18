Edirne Otoyol Jandarması Denetimlere Devam Ediyor

Güncel

Edirne'de otoyol jandarması denetimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 81 personelle görev yapan otoyol jandarmasının 15 Ekim'de teslim alınan 11 araç ve 2 motosiklet ile otoyollarda 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığı belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için kesintisiz hizmet veren otoyol jandarmasının trafik güvenliğini sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Otoyol jandarması trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, kazalara daha kısa sürede etkin müdahale edilmesi, kaza sonrası kayıpların azaltılması ve denetleme hizmetlerinin kesintisiz yapılarak kural ihlalinde bulunanların tespitiyle yasal gereğinin yapılması ve kural ihlallerinin önlenmesinin azim ve kararlığındadır." ifadelerine yer verildi.