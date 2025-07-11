Edirne Sarayı'nın İhyası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne Sarayı'nın İhyası Devam Ediyor

Edirne Sarayı\'nın İhyası Devam Ediyor
11.07.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, ihyası sonrası Edirne Sarayı'nın dünya kültürel mirası için çok önemli bir eser olarak ortaya çıkacağını belirtti.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, ihyası sonrası Edirne Sarayı'nın dünya kültürel mirası için çok önemli bir eser olarak ortaya çıkacağını belirtti.

Yıldız, gazetecilere, Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik çalışmaların yarısının tamamlandığını söyledi.

Cihannüma Kasrı'nın somut olarak görülebilir hale geldiğini belirten Yıldız, "Cihannüma ile birlikte Edirne Saray alanında gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan bir tanesi Tunca Nehri'nin hemen batı tarafında kalan bu bölümün arazisinin birleştirilmesi oldu. Çünkü Milli Saraylar olarak yaklaşık bu bölümde 1200 dönümden oluşan bir alanda bu çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Edirne Sarayı alanının ihyasını bir bütün olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Sur duvarları ortaya çıktı

Çalışmalarını bu prensiple yürüttüklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmaların başladığı 2,5 yıl içerisinde Cihannüma özelinden yola çıkarsak Edirne Sarayı'nın sur duvarlarının arkeolojik kalıntılarla yapılan kazı çalışmalarıyla, literatür taramasıyla, fotoğraf, arşiv belgesi ve bilgilerle ortaya çıkarılan bölümü de ihya edilmiş oldu. Sarayın Arz Odası'yla ilgili çalışmalar şu an hummalı bir şekilde devam ediyor. Yine burada çok önemli bir tarihi yapı var, Kum Kasrı. Gerçekten Edirne Sarayı'nın dönem özelliklerini fevkalade güzel yansıtan bir saray. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor."

Arkeolojik kazılar devam ediyor

Yıldız, Cihannüma Kasrı'nın bulunduğu ikinci avlu ve birinci avluda arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiğini, bilim kurulu nezaretinde çok sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve saha çalışanının kazılarda yer aldığını kaydetti.

Edirne Sarayı'ndaki çalışmaları ortalama günlük üç yüz çalışanla yürüttüklerini anlatan Yıldız, "Bunların tamamı restorasyon ve kazıda görev alan arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda Edirne Sarayı'na gerçekten çok büyük bir yatırım yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten neticesi de arkamızdaki çalışmadan görülebiliyor." dedi.

"Topkapı ile kardeş saray gibiler"

Yıldız, Edirne Sarayı'nda sadece 15. ve 16. yüzyıl kalıntılarının bulunmadığını belirtti.

Farklı yüzyıllarda inşa edilmiş yapılarıyla sarayın Topkapı Sarayı ile benzerlik gösterdiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Edirne Sarayı mimari yapısı ve saray planıyla Topkapı Sarayı'na çok benziyor, iki kardeş saray gibiler. Sadece coğrafyanın getirmiş olduğu birtakım farklılıklar var. Dolayısıyla Edirne Sarayı'nın bu kalıntılarında sadece tarihi yapıları gündeme alırsak 15. ve 16. yüzyıl yapılarını gündeme alırsak ihya edilen kısmın yüzde elliye yakın olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada çok kıymetli günümüze ulaşmış ve restorasyon çalışmaları devam eden 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait kalıntılar var. Bunların 19. yüzyıla ait olanları son derece muhkem şekilde ayaktalar."

Sarayın bahçeleri de düzenleniyor

Sarayda yapıların yanı sıra bahçeleri de ihya ettiklerinin altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Çok özel bahçeleri, Gülhane Bahçesi, Dolmabahçe gibi alanları olan bir saray. Uzmanlarımız bunların hepsini tetkik ettiler, yerleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Burada döneminde yetişmiş bitkiler, toprağın altındaki su kanallarına kadar çok kapsamlı bir çalışma yapıldı ve ana hatlarıyla bu bahsetmiş olduğum 1200 dönümlük alanda bir klasik döneme ait sarayın bulunduğu kalıntılar.

Mahmudiye bölgesindeki modern müzecilik uygulamaları, üçüncüsü bir doğal yaşam alanı düşünüyoruz. Alanımızın en uç kısmında rehabilite edilmesi gereken bir yerde ve bunun dışında da tarihi bahçelerin ihyası olmak üzere Master Planı'mızda dört ana etap var. İnşallah bunlar bittiğinde sadece Edirne için değil ülkemiz ve hatta dünya kültürel mirası için çok önemli bir eserin ortaya çıkacağını söyleyebilirim."

Sarayın ihyasının 2,5 yıl sonra tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

edirne, Güncel, Saray, Dünya, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Sarayı'nın İhyası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
19:56
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Sarayı'nın İhyası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.