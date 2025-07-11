Edirne Sarayı\'nın İhyası Devam Ediyor

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, ihyası sonrası Edirne Sarayı'nın dünya kültürel mirası için çok önemli bir eser olarak ortaya çıkacağını belirtti.

Yıldız, gazetecilere, Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik çalışmaların yarısının tamamlandığını söyledi.

Cihannüma Kasrı'nın somut olarak görülebilir hale geldiğini belirten Yıldız, "Cihannüma ile birlikte Edirne Saray alanında gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan bir tanesi Tunca Nehri'nin hemen batı tarafında kalan bu bölümün arazisinin birleştirilmesi oldu. Çünkü Milli Saraylar olarak yaklaşık bu bölümde 1200 dönümden oluşan bir alanda bu çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Edirne Sarayı alanının ihyasını bir bütün olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Sur duvarları ortaya çıktı

Çalışmalarını bu prensiple yürüttüklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmaların başladığı 2,5 yıl içerisinde Cihannüma özelinden yola çıkarsak Edirne Sarayı'nın sur duvarlarının arkeolojik kalıntılarla yapılan kazı çalışmalarıyla, literatür taramasıyla, fotoğraf, arşiv belgesi ve bilgilerle ortaya çıkarılan bölümü de ihya edilmiş oldu. Sarayın Arz Odası'yla ilgili çalışmalar şu an hummalı bir şekilde devam ediyor. Yine burada çok önemli bir tarihi yapı var, Kum Kasrı. Gerçekten Edirne Sarayı'nın dönem özelliklerini fevkalade güzel yansıtan bir saray. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor."

Arkeolojik kazılar devam ediyor

Yıldız, Cihannüma Kasrı'nın bulunduğu ikinci avlu ve birinci avluda arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiğini, bilim kurulu nezaretinde çok sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve saha çalışanının kazılarda yer aldığını kaydetti.

Edirne Sarayı'ndaki çalışmaları ortalama günlük üç yüz çalışanla yürüttüklerini anlatan Yıldız, "Bunların tamamı restorasyon ve kazıda görev alan arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda Edirne Sarayı'na gerçekten çok büyük bir yatırım yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten neticesi de arkamızdaki çalışmadan görülebiliyor." dedi.

"Topkapı ile kardeş saray gibiler"

Yıldız, Edirne Sarayı'nda sadece 15. ve 16. yüzyıl kalıntılarının bulunmadığını belirtti.

Farklı yüzyıllarda inşa edilmiş yapılarıyla sarayın Topkapı Sarayı ile benzerlik gösterdiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Edirne Sarayı mimari yapısı ve saray planıyla Topkapı Sarayı'na çok benziyor, iki kardeş saray gibiler. Sadece coğrafyanın getirmiş olduğu birtakım farklılıklar var. Dolayısıyla Edirne Sarayı'nın bu kalıntılarında sadece tarihi yapıları gündeme alırsak 15. ve 16. yüzyıl yapılarını gündeme alırsak ihya edilen kısmın yüzde elliye yakın olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada çok kıymetli günümüze ulaşmış ve restorasyon çalışmaları devam eden 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait kalıntılar var. Bunların 19. yüzyıla ait olanları son derece muhkem şekilde ayaktalar."

Sarayın bahçeleri de düzenleniyor

Sarayda yapıların yanı sıra bahçeleri de ihya ettiklerinin altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Çok özel bahçeleri, Gülhane Bahçesi, Dolmabahçe gibi alanları olan bir saray. Uzmanlarımız bunların hepsini tetkik ettiler, yerleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Burada döneminde yetişmiş bitkiler, toprağın altındaki su kanallarına kadar çok kapsamlı bir çalışma yapıldı ve ana hatlarıyla bu bahsetmiş olduğum 1200 dönümlük alanda bir klasik döneme ait sarayın bulunduğu kalıntılar.

Mahmudiye bölgesindeki modern müzecilik uygulamaları, üçüncüsü bir doğal yaşam alanı düşünüyoruz. Alanımızın en uç kısmında rehabilite edilmesi gereken bir yerde ve bunun dışında da tarihi bahçelerin ihyası olmak üzere Master Planı'mızda dört ana etap var. İnşallah bunlar bittiğinde sadece Edirne için değil ülkemiz ve hatta dünya kültürel mirası için çok önemli bir eserin ortaya çıkacağını söyleyebilirim."

Sarayın ihyasının 2,5 yıl sonra tamamlanması planlanıyor.