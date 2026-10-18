Edirne Ticaret Borsasında yönetim kurulu başkanlığını Oğuz Kurban üstlendi - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında yönetim kurulu başkanlığını Oğuz Kurban üstlendi

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Edirne Ticaret Borsasında yönetim kurulu başkanlığını Oğuz Kurban üstlendi
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Edirne Ticaret Borsasında meclis üyeleri, yönetim kurulu, birlik genel kurul delegeleri, disiplin kurulu ve meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Kurban, meclis başkanlığına Necmi Beşer seçildi.

Edirne Ticaret Borsasında görev dağılımı yapıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, birlik genel kurul delegeleri, disiplin kurulu üyeleri, meclis başkanı, başkan yardımcıları ile katip üye seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde, yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Kurban, yönetim kurulu üyeliklerine Erhan Akgün, Selman Astürk, Adem Ayaz ve Engin Bahşı, meclis başkanlığına Necmi Beşer, başkan yardımcılıklarına Ahmet Demircan ve Aydın Türen, katip üyeliğine Mahmut Fatih Özmen seçildi.

Birlik genel kurul delegeleri Selman Astürk, Aydın Türen, Ahmet Demircan, Mahmut Fatih Özmen ve Engin Bahşı, disiplin kurulu üyeleri Elmas Aslan, Mustafa Sönmez, Fethi Tahan, Levent Çevikelli, Mustafa Bilginar ve Kerem Kara olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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