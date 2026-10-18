Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü mesajında muhtarlarla iş birliğine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü mesajında muhtarlarla iş birliğine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında muhtarların vatandaşla devlet arasında güçlü bağ kurduğunu belirtti. Sezer, kamu hizmetlerinde önemli sorumluluk üstlenen muhtarlarla Edirne genelinde yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, muhtarların vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip eden, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden, devlet ile vatandaşlar arasında güvene dayalı güçlü bağ kuran yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük bir özveriyle görev yapan muhtarlarımız kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde, yaşanan sorunların çözümünde, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde ve vatandaşlarımızın sesinin ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bizler de Edirne'mizin her köşesinde, köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için muhtarlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz."

Edirne'nin her köşesinde, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmek için muhtarlar ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Sezer, "Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getiren, vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üzerinde tutan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Edirne ValiliğiMuhtarlar GünüYunus SezerPolitikaEdirneGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:15:24. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü mesajında muhtarlarla iş birliğine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei