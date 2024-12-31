Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, yılbaşı gecesi nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve 2025 yılı için huzurlu dileklerde bulundu. Vali Sezer, güvenlik güçlerinin ve sağlık personelinin çalışmaları hakkında bilgi vererek herkese mutlu bir yeni yıl diledi.

31.12.2024 22:50  Güncelleme: 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yılbaşı gecesi görevi başında nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Sezer, "Kazasız, belasız bir yılı geride bıraktık, inşallah daha huzurlu, daha mutlu bir yılı da hep beraber karşılarız ve yıl içerisinde de bulunuruz" dedi.

Vali Sezer, kentte yılbaşı gecesi nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek, yeni yılı kutladı. Ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli personelle başlayan Vali Sezer, burada emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Sezezer, mutlu bir yıl geçirmelerini diledi. Yeni yılın huzurlu ve mutlu geçmesini dileyen Vali Sezer, "İnşallah sağlıklı huzurlu bir şekilde 2025 yılında hep beraber ülke ve millet olarak geçiririz diye temennilerimi öncelikle iletmek istiyorum. Bugün vatandaşlarımız yeni yıllarını huzur içerisinde evde ve sokaklarda geçiriyorlar. Bununla ilgili olarak da bizler serhat ili olarak güvenlik ve asayiş tedbirlerimizi almış durumdayız. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yılı geçirirken, sahada olan, çalışan ve nöbet tutan arkadaşlarımız var, onları da ziyaret ederek hem yeni yıllarını tebrik ediyoruz, hem de arkadaşlarımızla beraber yeni yıla bizler de gireceğiz. Bugün ilimiz serhat ile olması hasebiyle, güvenlik tedbirleri ve asayiş tedbirleri yoğun bir şekilde alınmış durumda ve arkadaşlarımız hepsi sahadalar. Hem emniyet, hem jandarma, hem de hudut birliklerimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

'TÜM HEMŞERİLERİMİZİN YENİ YILINI TEBRİK EDİYORUM'

Kentte emniyet ve jandarma birimlerinin trafik ve asayiş uygulamalarına devam ettiğini ifade eden Sezer, "Bugün 188 ekip, 1647 jandarma ve polis personelimiz, sahada şu anda görev yapıyorlar. Aynı şekilde gümrüklerimiz, malumunuz 4 tane gümrüğümüz var. Gümrükte de hem gümrük personelimiz, hem de orada da polislerimiz, emniyet personelimiz orada da görev yapıyorlar. Gümrüklerde de bugün gece sabaha kadar 188 personel vatandaşlarımıza hizmet sunmak üzere yine gümrüklerde görev yapacaklar. Aynı şekilde Allah kaza beraber vermesin; sağlıklı bir gece, gün geçirelim ama sağlık personelimiz ve 112 personelimiz de yine aynı şekilde bu gece onlarda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler. 472 sağlık personelimiz de yine görevleri başında Edirne'mize, hemşerilerimize hizmet etmek üzere bu gece vazifelerinin başında olacak. Ben tekrar bütün Edirne'mizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız bir yılı geride bıraktık, inşallah daha huzurlu, daha mutlu bir yılı da hep beraber karşılarız ve yıl içerisinde de bulunuruz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum, kutluyorum, sağlık ve başarılar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

Vali Sezer ziyaretlerine; Kapıkule Gümrük Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası, Doğan Hudut Karakolu, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi personeliyle devam etti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Politika, Yılbaşı, Güncel, Edirne, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.