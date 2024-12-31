Edirne Valisi Sezer, Yılbaşı Gecesi Görevi Başında Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti

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EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yılbaşı gecesi görevi başında nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Sezer, "Kazasız, belasız bir yılı geride bıraktık, inşallah daha huzurlu, daha mutlu bir yılı da hep beraber karşılarız ve yıl içerisinde de bulunuruz" dedi.

Vali Sezer, kentte yılbaşı gecesi nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek, yeni yılı kutladı. Ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli personelle başlayan Vali Sezer, burada emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Sezezer, mutlu bir yıl geçirmelerini diledi. Yeni yılın huzurlu ve mutlu geçmesini dileyen Vali Sezer, "İnşallah sağlıklı huzurlu bir şekilde 2025 yılında hep beraber ülke ve millet olarak geçiririz diye temennilerimi öncelikle iletmek istiyorum. Bugün vatandaşlarımız yeni yıllarını huzur içerisinde evde ve sokaklarda geçiriyorlar. Bununla ilgili olarak da bizler serhat ili olarak güvenlik ve asayiş tedbirlerimizi almış durumdayız. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yılı geçirirken, sahada olan, çalışan ve nöbet tutan arkadaşlarımız var, onları da ziyaret ederek hem yeni yıllarını tebrik ediyoruz, hem de arkadaşlarımızla beraber yeni yıla bizler de gireceğiz. Bugün ilimiz serhat ile olması hasebiyle, güvenlik tedbirleri ve asayiş tedbirleri yoğun bir şekilde alınmış durumda ve arkadaşlarımız hepsi sahadalar. Hem emniyet, hem jandarma, hem de hudut birliklerimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

'TÜM HEMŞERİLERİMİZİN YENİ YILINI TEBRİK EDİYORUM'

Kentte emniyet ve jandarma birimlerinin trafik ve asayiş uygulamalarına devam ettiğini ifade eden Sezer, "Bugün 188 ekip, 1647 jandarma ve polis personelimiz, sahada şu anda görev yapıyorlar. Aynı şekilde gümrüklerimiz, malumunuz 4 tane gümrüğümüz var. Gümrükte de hem gümrük personelimiz, hem de orada da polislerimiz, emniyet personelimiz orada da görev yapıyorlar. Gümrüklerde de bugün gece sabaha kadar 188 personel vatandaşlarımıza hizmet sunmak üzere yine gümrüklerde görev yapacaklar. Aynı şekilde Allah kaza beraber vermesin; sağlıklı bir gece, gün geçirelim ama sağlık personelimiz ve 112 personelimiz de yine aynı şekilde bu gece onlarda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler. 472 sağlık personelimiz de yine görevleri başında Edirne'mize, hemşerilerimize hizmet etmek üzere bu gece vazifelerinin başında olacak. Ben tekrar bütün Edirne'mizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız bir yılı geride bıraktık, inşallah daha huzurlu, daha mutlu bir yılı da hep beraber karşılarız ve yıl içerisinde de bulunuruz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum, kutluyorum, sağlık ve başarılar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

Vali Sezer ziyaretlerine; Kapıkule Gümrük Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası, Doğan Hudut Karakolu, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi personeliyle devam etti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,