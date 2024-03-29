Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi'nde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Ayrıca Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni ziyaret eden Sezer, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar yaptı.

29.03.2024 10:45
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Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Menzilahir Mahallesi'nde vatandaşların istek ve talepleri dinledi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni de ziyaret eden Sezer, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar yaptı.

Kaynak: AA

Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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