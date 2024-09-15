Edirne ve Keşan'da Spor ve Esnaf Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne ve Keşan'da Spor ve Esnaf Buluşmaları

Edirne ve Keşan\'da Spor ve Esnaf Buluşmaları

Edirne Belediye Başkanı Akın, yüzme sporcularına ödül verirken; Keşan'da esnaflarla buluştu.

15.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sporcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Mimar Sinan Spor Salonu'nda DSİ Spor Kulübü yüzme sporcuları ile buluştu.

Akın, yüzme branşında büyük başarılara imza atan sporculara ve antrenörlere teşekkür plaketi takdim etti.

Milli takıma seçilen sporcular ve emeği geçen antrenörleri tebrik eden Akın, Edirne'de yetişen sporcularla gurur duyduklarını kaydetti.

Özcan, esnaflarla buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnaflarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Özcan, "Cadde üzerinde yer alan ve atıl durumda bulunan binanın içine kuşların girmesi sonrasında; esnafların yaşadığı olumsuzluklara karşı çözüm ürettik. Çevreye kötü koku ve görüntüler yansıtan binanın çevresine esnaflarımızın talebi doğrultusunda gerekli önlemleri aldık. Keşan Belediyesi olarak işe küçük büyük demeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rasim Ergene Parkı düzenleme çalışmaları tamamlandı

Keşan ilçesinde Rasim Ergene Parkı'nın düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan parkta incelemede bulundu.

Burada vatandaşlarla bir ara gelen Özcan, şunları kaydetti:

"Peyzaj çalışmalarından, çevre düzenine kadar birçok alanda ilçemizin önemli belediye başkanlarından olan Rasim Ergene'nin ismini taşıyan parkımızı yeniden ayağa kaldırdık. Şehrimizde bulunan hiçbir noktayı ihmal etmeden, her değere hepimizin belediyesi bilinciyle Keşan için hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Yerel Haberler, Mehmet Özcan, Belediye, Ergene, edirne, Güncel, Yaşam, Keşan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Keşan'da Spor ve Esnaf Buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne ve Keşan'da Spor ve Esnaf Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement