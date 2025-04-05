Edirne ve Kırklareli'nde 27 Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehrin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 10 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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