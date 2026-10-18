Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 24 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 16 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 8 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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