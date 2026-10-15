Edirne'ye 'serdar şehir' diyen Yunus Çolak, AGD Edirne seminerinde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'ye 'serdar şehir' diyen Yunus Çolak, AGD Edirne seminerinde konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'ye \'serdar şehir\' diyen Yunus Çolak, AGD Edirne seminerinde konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AGD Edirne Şubesinin düzenlediği 'Şehir, İnsan ve Medeniyet' seminerinde Şube Başkanı Abdülhamit İriş, şehre ruh verenin insan olduğunu söyledi. Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak ise Edirne'yi 'serdar şehir' olarak nitelendirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince "Şehir, İnsan ve Medeniyet" konulu seminer gerçekleştirildi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, dernekte düzenlenen seminerde, şehirlerin sadece taştan, betondan yapılardan oluşmadığını söyledi.

Şehirlerin her sokağında bir hatıra, her köşesinde bir yaşanmışlık olduğunu belirten İriş, "Şehre ruh veren insandır. Her adem bir alemdir. Her insan içinde ayrı bir hikaye taşır. Sevilmeye, anlaşılmaya ve değer görmeye ihtiyaç duyar." dedi.

İriş, şehirler inşa ederken gönüllerin de ihya edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak da Edirne'yi serdar şehir olarak nitelendirdi.

Ümmetin ordularının batıya doğru intikal ettiği yerin Edirne olduğunu ifade eden Çolak, "O nispetle de bir sınır olmanın ötesinde de burası bir serdar kimliği taşır. O nispetle Edirne'yi 'serdar şehir' olarak anarım. Ne zaman gelsem de büyük bir heyecan duyarım ve büyük bir ibret vesikasıdır. Şehirciler için de mimarlar için de çok kıymetli öneme sahiptir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatYunus ÇolakKırklareliGüncelEdirneKültürEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:55:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'ye 'serdar şehir' diyen Yunus Çolak, AGD Edirne seminerinde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei