Edirne'yi Sisin Kapladı - Son Dakika
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Edirne'yi Sisin Kapladı

Edirne'de kar yağışının olmaması nedeniyle yoğun sis oluştu, trafik ve hava kalitesi olumsuz etkilendi.

02.01.2025 20:16
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Edirne sise teslim oldu

EDİRNE - Balkanlardan gelen kar yağışı Edirne kent merkezine yağmayınca şehri sis kapladı.

Sabah erken saatlerde Edirne kent merkezinde yoğunlaşan sis trafikte olumsuzlukları beraberinde getirirken, kentin tarihi görkemli dokularından Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye camii ve Meriç köprüsünde sisin arasında kayboldu.

Kar yağmamasından dolayı kentte sisin daha çok oluştuğunu ifade eden Ali Ağırbaş; "Kış malum. Zemheri adayındayız sisin olması doğal. Kış aylarının olağan neticesi sis. Selimiye camii de sis yoğunluğundan dolayı doğal olarak gözükmüyor. Kar yağsa daha iyi olur. Uzun zamandır bölgemizde kar yağmıyor. Kar yağdığı zaman malum mikroplar ölür. Çevremizde temiz hava olur. Çocuklarımızda karı dahi hiç görmeyenler var. Çocuklarımız kar yağdığı zaman çok neşelenip oynuyorlar. Yeni yetişen nesil karın ne olduğunu öğreniyorlar. Karın ne olduğunu unuttu çocuklarımız. Kış aylarında eskisi gibi kar göremiyoruz" dedi.

Kış aylarında insanların kapalı ortamlara çekilmesinden ve hava kirliliğinden dolayı hastalık oluştuğunu belirten Ağırbaş, "Her ne kadar katı yakıttan doğal gaza geçilse de bazı bölgelerimizde soba yanmasından dolayı havada hafif bir hava kirliliği görülüyor. İnsanların kapalı ortamlarda bulunması rahatsızlıkları tetikleyebilir normladır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Edirne, trafik, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'yi Sisin Kapladı - Son Dakika

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