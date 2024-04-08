Edirneli Şekerlemeciler Bayram Sofralarını Osmanlı Mirası Lezzetlerle Tatlandırıyor - Son Dakika
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Edirneli Şekerlemeciler Bayram Sofralarını Osmanlı Mirası Lezzetlerle Tatlandırıyor

Edirneli Şekerlemeciler Bayram Sofralarını Osmanlı Mirası Lezzetlerle Tatlandırıyor

Edirne'de bulunan şekerlemeciler, Ramazan Bayramı öncesi badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum gibi Osmanlı mirası lezzetlere talebin artması üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Geleneksel tatların yanı sıra yeni tatlar da üreten şekerlemeciler, Edirne'nin kültürel ve gastronomik değerlerini yaşatmayı hedefliyor. Üretim kapasitelerini iki katına çıkaran şekerlemeciler, bayram tatili için şehir dışından gelen ziyaretçilere ve Edirne'den farklı illere giden vatandaşlara tarihi lezzetleri sunmayı amaçlıyor.

08.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Edirneli şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı mirası lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı.

Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'de, Ramazan Bayramı öncesi badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum gibi asırlık lezzetlere talep arttı.

Edirne'nin şekerleme ustaları, geçmişten gelen tarifler ve ustalıkla harmanladıkları lezzetlerle, her yıl olduğu gibi bu bayramda da damaklara unutulmaz bir tat sunmayı hedefliyor.

Geleneksel tatların yanı sıra, yeni tatlar da üreterek şehrin gastronomi zenginliğine katkı sağlayan şekerlemeciler, Edirne'nin kültürel ve gastronomik değerlerini yaşatmak için çalışıyor.

Kentteki bir şekerleme firmasının üretim müdürü Pınar Karaca, AA muhabirine imalathanelerde hummalı bir üretim olduğunu söyledi.

Bayram dolayısıyla üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını belirten Karaca, "Edirne'nin geleneksel lezzetlerini müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. En çok talep gören ürünlerin başında badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum çeşitleri geliyor. Uzun bir bayram tatili var. Edirne'mize şehir dışından çok sayıda ziyaretçimiz gelecek, onlar için raflarımızı dolduruyoruz. Yine Edirne'den farklı illere giden vatandaşlarımız da yanlarında tarihi lezzetleri hediye olarak götürüyorlar. Biz de şeker tadında bir bayram geçirilmesi elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Şekerlemeci Arif Meriç ise işletmelerde ramazan bereketi yaşandığını dile getirdi.

Osmanlı'dan miras lezzetlerin her bayram ilgi gördüğünü anlatan Meriç, "Son 20 gündür geceli gündüzlü çalışıldı. Bir ay boyunca oruç tutulduktan sonra vatandaşlarımızın tatlı yeme isteği artıyor. Bayrama lezzet katmak için yoğun şekilde çalıştık. Talepleri karşıladık, gelen misafirlerimize cevap verebilmek için dükkanlarımızı hazırladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirneli Şekerlemeciler Bayram Sofralarını Osmanlı Mirası Lezzetlerle Tatlandırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirneli Şekerlemeciler Bayram Sofralarını Osmanlı Mirası Lezzetlerle Tatlandırıyor - Son Dakika
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