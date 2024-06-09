Ediz Hun, Samsun'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Ediz Hun, Samsun'da sevenleriyle buluştu

Ediz Hun, Samsun\'da sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, sinemanın usta ismi Ediz Hun, sevenleriyle buluştu. Samsun Müzesi'nde gerçekleşen söyleşiye Ediz Hun, kırmızı klasik bir otomobille geldi. Söyleşiye katılan Samsunlular tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Ediz Hun, sanat kariyeri başta olmak üzere yaşamından kesitler sunarak özellikle gençlere tavsiyelerde bulundu.

09.06.2024 21:13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, sinemanın usta ismi Ediz Hun, sevenleriyle buluştu.

Samsun Müzesi'nde gerçekleşen söyleşiye Ediz Hun, kırmızı klasik bir otomobille geldi. Söyleşiye katılan Samsunlular tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Ediz Hun, sanat kariyeri başta olmak üzere yaşamından kesitler sunarak özellikle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Sinemaya, 1963 yılında girdiği yarışmayı kazanarak başladığını anlatan Hun, oynadığı bir filmde açık sahnelere yer verilmesi nedeniyle yönetmenle konuşup filmden ayrılarak yurt dışındaki eğitimini tamamladığını söyledi.

Sinemanın 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren marjinal birtakım şirketler tarafından yanlış bir kulvara çekildiğini ifade eden Hun, "Çok üzüldük tabii, birçok insan da zor durumda kaldı. Ben de eşimi aldım, yurt dışına gittim. Onun sayesinde rahat bir tahsil yapabildim. İyi dereceyle mezun oldum." diye konuştu.

Daha sonra üniversitede uzun yıllar öğretim üyeliği yaptığını, bir dönem siyasete girip milletvekili olduğunu anlatan Hun, şunları kaydetti:

"Hayatta karar vereceksiniz değerli genç arkadaşlar; ister üniversite mezunu olun ister lise mezunu olun ister az okumuş olun ama karar vereceksiniz bir şeye, onu gerçekleştireceksiniz. Asla yılmayacaksınız. Ben çok çalışırdım. Daima çalışmak lazım ve ciddi hayata asılmak lazım. Hayat bir satranç oyunu gibidir; karşınızda hayat var, hayata karşı oynuyorsunuz. Taşları iyi oynamanız lazım. Yoksa mat olursunuz. Çok mat olan insan da var hayatta."

Yaşı 83 olmasın rağmen halen hareketli ve planlı bir hayatı olduğunu da vurgulayan Ediz Hun, sevenlerine aktif bir yaşam sürmeleri ve beyinlerini her zaman yeni bilgilerle beslemeleri tavsiyesinde bulundu.

Hun, geçmişten günümüze anılarını ve çektikleri filmlerdeki hatıralarını anlattı. Söyleşinin ardından Ediz Hun, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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