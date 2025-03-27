Edremit Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde mezarlık bakımı, temizlik çalışmaları ve ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bayram süresince vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirebilmesi için ekipler sahada olacak.

27.03.2025 09:48  Güncelleme: 11:24
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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için mezarlık bakımı, temizlik çalışmaları, ulaşım düzenlemeleri ve acil durum planlamaları tamamlandı.

Edremit Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm mezarlıklarda kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ot biçme, çevre düzenlemesi ve yolların bakım-onarım işlemleri tamamlanarak mezarlıklar ziyarete hazır hale getirildi. Vatandaşların kabristan ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayram süresince ücretsiz servis hizmeti sağlanacağı açıklandı.

Bayram öncesinde ilçenin cadde ve sokaklarında geniş çaplı temizlik çalışmaları yürütüldü. Parklar, meydanlar ve toplu kullanım alanları da özenle temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Belediye yetkilileri, bayram tatili süresince artacak nüfus yoğunluğuna karşı ekiplerinin sahada olacağını ve ek önlemlerin alındığını belirtti.

Bayram süresince vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeler yapıldı. Mezarlık ziyaretleri için ücretsiz seferler planlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bayram öncesi yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel zamanlar olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı'nın tüm Edremit halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Edremit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bayramı en güzel şekilde geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız belediyemize 7/24 ulaşabilir. Bayramın sevgi, dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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