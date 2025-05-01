Edremit'te 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(BALIKESİR)- Edremit'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediye işçileriyle birlikte hizmet binası önünde buluşarak kutlamalara katıldı.

Sabah saatlerinde Vergi Dairesi önünde toplanan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işçiler, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü, Baraj Caddesi üzerinden Azerbaycan Bulvarı'na, oradan da Şehit Hamdibey Meydanı'na doğru ilerledi. Yol boyunca emek ve dayanışma sloganları atılırken, marşlar ve şarkılarla 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından sendika temsilcileri günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından sanatçılar katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye personeliyle birlikte korteje katılarak işçilerin bayramını kutladı. Emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduklarını belirten Ertaş, işçinin hakkını her koşulda savunacaklarını, alanlarda ve meydanlarda kol kola yürümeye devam edeceklerini söyledi.