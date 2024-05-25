Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

Edremit\'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındığı belirtildi. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

25.05.2024 19:33
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Gazicelal Mahallesi 10047 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Hasar oluşan dairedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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