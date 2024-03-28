Edremit\'te boş bir evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevlere müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.
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