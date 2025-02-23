Edremit'te Çalılık Alanda Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Altınkum Mahallesinde Hazreti Ömer Camisi'nin arka kısmında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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