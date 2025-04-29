Edremit\'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi'nde, Ahmet Taner Kışlalı Stadı yakınındaki çöplük olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle Edremit Belediyesi'nden kepçe desteği istedi.

Kepçenin çöpleri dağıtmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alarak alevleri söndürdü.

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.