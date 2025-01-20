Edremit\'te Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
İbrahimce Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşları ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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