Edremit'te firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te firari hükümlüler yakalandı

Edremit\'te firari hükümlüler yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arife U. ve Ali G. isimli 2 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 17:06
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan istihbarat çalışmalarında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arife U. ve Ali G'nin ilçede saklandıkları belirlendi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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