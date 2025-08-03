Edremit'te Katı Atık Alanında Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emin Kuyu mevkisinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi.
Ekipler, katı atık depolama alanında soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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