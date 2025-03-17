Edremit'te Odunluk Yangını Söndürüldü

Edremit'te odunluk yangını

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eminpaşa Mahallesi'nde bir odunlukta yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Edremit ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İş makinesinin de yardımıyla yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.