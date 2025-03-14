Edremit'te Pi Günü Etkinliği

Edremit'te Pİ Günü etkinliği düzenlendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Pİ Sayısı Günü" dolayısıyla Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda "1. Matematik Zeka Oyunları" etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, beden eğitimi öğretmeni Dilek Atay'ın öncülüğünde, mega sudoku, jenga, eşini bulma ve survivor gibi oyunlar oynandı. Öğrenciler, hem eğlenerek hem de matematik becerilerini geliştirerek mücadele etti.

Etkinliğe katılan Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış Çevik, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin düzenlediği etkinliğe katıldık. Gerçekten keyifli çalışmalar yapılmış. Eğitim, uzun soluklu ve emek gerektiren bir süreç. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve okul idaresine teşekkür ederim" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Dilek Atay ise, etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "14 Mart Uluslararası Pi Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilkini düzenliyoruz. Matematik zeka oyunları ve Pi Günü etkinlikleri ile öğrencilerimiz matematiği severek, eğlenerek öğreniyor. Aynı zamanda sorumluluk, arkadaşlık ve iş birliği duyguları gelişiyor. Bu tür farkındalık etkinlikleri bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ebrar Yapar, "Survivor oyunlarına katılmak, eğlenmek ve ödülleri kazanmak için buradayım. Gerçekten çok eğleniyoruz. Herkesin bu tür etkinliklere katılmasını isterim" derken, bir diğer öğrenci İbrahim Arslan, "Sudoku oynadım. Matematiği oyunlarla öğrenmek çok eğlenceli. 9x9 kareli sudoku biraz zordu ama çok keyif aldım. Herkesi bu tür etkinliklere bekleriz" diye konuştu.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği "1. Matematik Zeka Oyunları" etkinliği, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.