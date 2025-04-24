Edremit\'te Sazlık Yangını

Van'ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine buraya itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bataklık nedeniyle yangının çıktığı yere ulaşamayan ekipler, bölgede önlem aldı.

Çok sayıda tür kuşun barındığı alandaki yangın, dronla görüntülendi.