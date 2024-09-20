Edremit\'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla ateş ettiği husumetlisi ve çevredeki 5 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir çay bahçesinde oturan Hüseyin Açıkgöz ile çevredeki 5 kişinin tabancayla vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve şarjör ile motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şasi numarası kazınmış çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ele geçirdi.

Husumetlisi Açıkgöz'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen U.İ. ile diğer 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Olay

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ne 17 Eylül'de gelen şüpheli, çay bahçesinde oturan ve önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Açıkgöz'e, yanındaki tabancayla 10 el ateş açarak kaçmıştı.

Açıkgöz'ün sağ kolu ve bacağı ile göğsünden yaralandığı saldırıda, seken kurşunlar çevrede bulunan Mustafa Çimen, Resmiye Hacıfazlıoğlu, Ayşe Ceylan, Şevval Afacan ve Safiye Korkmaz'a isabet etmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırıda yaralanan 6 kişi, yakındaki özel hastanede tedaviye alınmıştı.