Edremit'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Edremit\'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Edremit'te husumet nedeniyle açılan ateşte 6 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı.

20.09.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla ateş ettiği husumetlisi ve çevredeki 5 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir çay bahçesinde oturan Hüseyin Açıkgöz ile çevredeki 5 kişinin tabancayla vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve şarjör ile motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şasi numarası kazınmış çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ele geçirdi.

Husumetlisi Açıkgöz'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen U.İ. ile diğer 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Olay

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ne 17 Eylül'de gelen şüpheli, çay bahçesinde oturan ve önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Açıkgöz'e, yanındaki tabancayla 10 el ateş açarak kaçmıştı.

Açıkgöz'ün sağ kolu ve bacağı ile göğsünden yaralandığı saldırıda, seken kurşunlar çevrede bulunan Mustafa Çimen, Resmiye Hacıfazlıoğlu, Ayşe Ceylan, Şevval Afacan ve Safiye Korkmaz'a isabet etmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırıda yaralanan 6 kişi, yakındaki özel hastanede tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Edremit, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:20 Başkentte sahte bal operasyonu Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
20:50 İki kardeş denizde kaybolmuştu Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement